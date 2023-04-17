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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن ما يحدث في السودان

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمصريين حول المشاهد الصادمة في السودان، مطالبًا بعدم الانسياق خلف الشائعات، والمعلومات غير المؤكدة في ظل الأحداث الدامية التي تدور حاليًا في السودان.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث في السودان حرب، مؤكدًا أن العواطف لا مكان لها عند اندلاع الحروب؛ ما يستدعي عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر منصات التوصل الاجتماعي، والمعلومات غير الدقيقة.

وتابع موسى، مساء الأحد، أن مصر بها 100 مليون مصري جميعهم عبارة عن جيش، داعيًا إلى ترك العواطف جانبًا في مثل هذه المواقف، وعدم الانسياق خلف الشائعات؛ حيث إن الجيش المصري جيش وطني رشيد.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتمنى السلامة للجميع؛ حيث هبّت الدولة المصرية، منذ اندلاع الأزمة السودانية، للعمل على حل الأزمة بين طرفي النزاع في السودان؛ دون تفرقة بين أي من مكونات طرفي الصراع.

وطالب موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، التعامل بحرص خلال تداول أي معلومات عن الأحداث الجارية عن السودان، وعدم الانسياق خلف أي مهاترات أو شائعات، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة ورشيدة، تملك جيشًا رشيدًا.

وأشار، إلى أن دعم المواطنين للجيش السوداني يعمل على استقرار الدولة، وحفظ الأمن، لافتًا إلى أن المخابرات السودانية أكدت أن المعركة الدائرة، حاليًا، لا يوجد فيها حياد، أو مسك العصا من المنتصف، مؤكدًا أنه لا حياد في الحروب، ولابُد من انحياز الشعب السوداني لقواته المُسلّحة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن دعم الجيش السوداني يعني استقرار الوطن؛ وخلاف ذلك يؤدي إلى تشريد المواطنين، وعدم عيشهم في أمان، مطالبًا بالانحياز للجيوش الوطنية قائلاً: «نخلي بالنا لأن الأوقات محتاجة كل واحد فينا يبص حواليه، ويتمسك بجيشه، ونتمنى سودان واحد».
 

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