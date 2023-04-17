عقب وفاة والدته في مسلسل بابا المجال.. مصطفي شعبان: من أصعب المشاهد

علق الفنان مصطفي شعبان، علي أحداث الحلقة 25 من مسلسل “بابا المجال”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي شعبان مقطع فيديو من الحلقة 25، عند علم زين (مصطفي شعبان) بوفاة والدته زهيرة (سوسن بدر)، وهو يطلب اذن خروج حتي يدفن والدته، وانهار في البكاء.

وعلق مصطفي شعبان علي الفيديو كاتبًا: “من اصعب المشاهد فى #بابا_المجال”.

وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بابا المجاب احداث مثيرة حيث قامت جميلة (نسرين أمين) بقتل زهيرة (سوسن بدر) والدة زين (مصطفى شعبان) بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب (رياض الخولي) كتب كل ثروته باسمها حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين.

ووضع الخطة عزوز باسم سمرة ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن