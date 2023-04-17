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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق مبادرة 600 ألف باب رزق بجميع المحافظات.. ونواب: توفر مصدر دخل حقيقيا للفئات الأكثر احتياجا.. والتمكين الاقتصادي للأسر يدعم زيادة الإنتاجية

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

برلماني: مبادرة 600 ألف باب رزق تسهم في استدامة الحماية الاجتماعية للبسطاء
نائب عن مبادرة 600 ألف باب رزق: تدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا
برلماني : مبادرة 600 ألف باب رزق تهدف لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين

 

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كل من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التنموية لخدمة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا داخل جميع المحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية.

وفي ذلك السياق، يأتي إطلاق مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم  عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، والاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

وفي هذا السياق أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهذه المبادرة التي تعد أحد أهم إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، موضحين أبرز فوائدها وأهدافها.

فى البداية، علق النائب الدكتور على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، مبادرة 600 ألف باب رزق، معقبا “هذه هي الحماية الاجتماعية الحقيقية وبداية الطريق الصحيح لمساندة الفئات الأولى بالرعاية”.

استدامة الحماية الاجتماعية

وأضاف “ بدر” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي التمكين الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجا للدعم، بالطبع سيسهم في توفير أفضل سبل المعيشة لهم وذلك من خلال منحهم فرص عمل حقيقية والتي من شأنها تحقيق مبدأ إستدامة الحماية الاجتماعية وليس بشكل مؤقت من خلال الاقتصار علي تقديم مساعدات مادية أو عينية.

كما أشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلي أن تمكين هؤلاء الأسر من خلال المشروعات الصغيرة أو غيرها له العديد من المزايا أهمها وجود مصدر دخل ثابت للأسرة، و زيادة الانتاج المحلي، فضلا عن القضاء على أنوع من العنف الأسري نتيجة رفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المادية عن عاتقهم.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية تبني رجال الأعمال والجمعيات الأهلية منهجية التحالف الوطني للعمل الأهلي، في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث أن آلية عمله تتناسب مع الفكر الحديث لإيجاد التنمية.

وفي نهاية حديثه، وجه النائب الشكر للرئيس السيسي علي توجيهاته المستمرة لدعم المواطنين وحل مشكلاتهم بآليات فعالة.

ومن جانبه، ثمن النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري،  إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، لمبادرة 600 ألف باب رزق، معقبا “ جهود واسعة يبذلها التحالف في تحسين مستوي معيشة الأسر البسيطة بأوجه دعم مختلفة”.

تحويل من منتج لمستهلك

و أضاف “ امام” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن التمكين الإقتصادي للأسر البسيطة من خلال تحويلهم من عناصر مستهلكة إلي منتجة، تعمل علي خدمة وتطوير ذاتها ووطنها فى آن واحد، سيكون له مردود إيجابي علي مستوي المعيشة لهم، علاوة علي انتعاش حركة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي تعد أساس تقدم العديد من الدول بالأونة الأخيرة.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن فكرة تغطية هذه المبادرة لجميع المحافظات، تسهم في تحقيق شمولية وتكامل الدعم المقدم خاصة وأن قري الريف والصعيد في حاجة كبري إلي تقديم المزيد من فرص العمل لأبناءها، لذا بشكل عام فإن هذه المبادرة تهدف إلي تحسين دخول المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع النائب : كما أن هذه المبادرة تعد واحدة من أهم الإجراءات الداعمة لخفض معدل البطالة وزيادة نسب التشغيل بما يؤثر بالإيجاب علي أداء الاقتصاد المصري.

فيما قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع أن يوجد دور فعال لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، لافتا إلي أن العمل الإجتماعى في الفترة الراهنة اختلف مفهومه بشكل كامل خاصة مع إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

رفع مستوى معيشة المواطن

وأضاف “ يحيي” فى تصريح خاص لـ “ىصدى البلد”، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد إضافة قوية لمنظومة الحماية الإجتماعية التي تطبقها الدولة، لرفع مستوي معيشة الملايين من المواطنين لا سيما الفئات البسيطة، مؤكدا أن هناك تغيير إيجابي في مسار العمل الخيري والتي ظهرت في إرساء مبادئ التضامن والتكافل الإجتماعى وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن مبادرة 600 ألف باب رزق، تأتي في إطار توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للأسر البسيطة لمكنهم من أداء إحتياجاتهم المعيشية دون الشعور بالعوز.

واختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي جاء ليكون بمثابة خارطة طريق صحيحة تهدف إلي توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مؤسسة حياة كريمة جمعية الاورمان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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