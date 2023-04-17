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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يكشف عن حقيقة سيطرة الدعم السريع على مواقع القيادة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

نفى الجيش السوداني، اليوم الإثنين، سيطرة قوات الدعم السريع على مواقع داخل القيادة العامة، متهما الأبواق الاعلامية للمليشيا المتمردة ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "تقوم بعض الأبواق الاعلامية للمليشيا المتمردة ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام".

وأشار إلى أن "الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم".

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وأكد أن "القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة او القصر الجمهوري".

وأضاف: "نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية اخر جيب للمليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".

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