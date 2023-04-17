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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض.. والتعليم العالي: القرارات تحقق المساواة ولا يوجد تعديلات أخرى حتى الآن

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للشهادات الثانوية العامة

قائمة الكليات التى ينطبق عليها قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي
تنسيق الجامعات 2023 كليات تجري اختبارات القدرات

لطلاب الثانوية العامة إلغاء اختبارات القدرات بهذه الكليات 

 

يترقب طلاب الثانوية العامة التعرف على كل ما هو يخص قواعد تنسيق الجامعات 2023، حيث أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن الموافقة على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، وذلك بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية)، وأيضا الشهادات الفنية، وذلك للقبول بداية من موسم تنسيق القبول في العام الجامعى 2023 /2024.

قائمة الكليات التى ينطبق عليها قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي

وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أن “قائمة الكليات التى ينطبق عليها قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، الصادر من المجلس الاعلى للجامعات، وهى التمريض التربية، والتربية النوعية، المعاهد الفنية الصحية، والمعاهد الفنية للتمريض”.

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للشهادات الثانوية العامة

 

طلاب الثانوية العامة.. وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن المجلس وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، وذلك للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية)، بالإضافة إلى الشهادات الفنية، وذلك اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

 

لطلاب الثانوية العامة إلغاء اختبارات القدرات بهذه الكليات 

 

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى.

 

تنسيق الجامعات 2023 كليات تجري اختبارات القدرات 

 

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».
 

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الاقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.
 

وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الاحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريديونها، وذلك وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى .
 

وتابع: " لا يوجد أي تغيير اخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الاقليمى لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقيق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.
 

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات في كليات بعينها جاء بعد دراسة من قبل لجنة اختبارات القدرات، والتي هي تجتمع بشكل دورى، حيث يتم رفع ما وصلت إليه من قرارات للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك مع عرض الموقف السنوى لكل الاختبارات.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
 

وكان قد حذر السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة أولياء الأمور من الكيانات الوهمية،  مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.


وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.

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