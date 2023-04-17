انتهاء تصوير مسلسل بابا المجال بحضور مصطفى شعبان وأبطاله

احتفل أبطال مسلسل بابا المجال، أمس بانتهاء تصويره بعد رحلة عمل وجداول شاقة طوال شهر رمضان بالتزامن مع عرضه على عدد من القنوات، بحضور الفنان مصطفى شعبان وباقي أفراد العمل.



ولاقت الحلقة 25 من مسلسل بابا المجال والفنان مصطفى شعبان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.









وتصدر هاشتاج "#مصطفي_شعبان" و"بابا المجال" تريند تويتر في مصر والدول العربية والأكثر بحثاً على فيسبوك بعد عرض الحلقة.



وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون العديد من الأحداث المثيرة في مقدمتها قيام جميلة "نسرين أمين" بقتل زهيرة "سوسن بدر" والدة زين"مصطفى شعبان" بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب "رياض الخولي" كتب كل ثروته باسمها حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين.



ووضع الخطة عزوز "باسم سمرة" ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.









يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد منالقنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.



ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.