عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء تصوير مسلسل بابا المجال بحضور مصطفى شعبان وأبطاله

فركش بابا المجال
فركش بابا المجال

احتفل أبطال مسلسل بابا المجال، أمس بانتهاء تصويره بعد رحلة عمل وجداول شاقة طوال شهر رمضان بالتزامن مع عرضه على عدد من القنوات، بحضور الفنان مصطفى شعبان وباقي أفراد العمل.
 

ولاقت الحلقة 25 من مسلسل بابا المجال والفنان مصطفى شعبان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.


 


 

وتصدر هاشتاج "#مصطفي_شعبان" و"بابا المجال" تريند تويتر في مصر والدول العربية والأكثر بحثاً على فيسبوك بعد عرض الحلقة.


وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون العديد من الأحداث المثيرة في مقدمتها قيام جميلة "نسرين أمين" بقتل زهيرة "سوسن بدر" والدة زين"مصطفى شعبان" بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب "رياض الخولي" كتب كل ثروته باسمها حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين.


 ووضع الخطة عزوز "باسم سمرة" ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.


 

txt

عقب وفاة والدته في مسلسل بابا المجال.. مصطفي شعبان: من أصعب المشاهد

txt

مسلسل بابا المجال الحلقة 25.. جميلة تقتل والدة زين


 

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد منالقنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.


 ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.

مسلسل بابا المجال مصطفى شعبان سوسن بدر الفنان مصطفى شعبان باسم سمرة نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

7 درجات .. مفاجأة من الأرصاد عن حالة الطقس في الساعات المقبلة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

عرض روسي.. 3 بدائل أمام كولر لتعويض رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي

ترشيحاتنا

وقت إخراج زكاة الفطر .. احذر فوات أجرها بدخول هذا الموعد

دعاء ليلة القدر .. مدامع الخاشعين 110 أدعية مستجابة رددها الآن

قيمة زكاة الفطر 2023.. اعرف مقدارها نقدا وموعد إخراجها

لا يصدأ .. تعليق مثير من فرج عامر عن مباراة الأهلي وسموحة

رئيس الإمارات يدعو لوقف التصعيد في السودان وضمان حماية المدنيين

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

أقل مجهود وتكلفة.. طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

فيديو

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

عيار الذهب فلت.. الجرام وصل 2350 جنيها بدون مصنعية وهذا موقف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ