عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 25.. جميلة تقتل والدة زين

صدى البلد

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بابا المجاب احداث مثيرة حيث قامت جميلة (نسرين أمين) بقتل زهيرة (سوسن بدر) والدة زين (مصطفى شعبان) بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب (رياض الخولي) كتب كل ثروته باسمها حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين.

ووضع الخطة عزوز باسم سمرة ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25..روبي تهدد وفاء عامر ومحاولة الاعتداء على فتاة بالقرية

مسلسل ستهم الحلقة 25.. روجينا تبدأ تجارتها وخسارة رماح بسبب الإرهاب

الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل بابا المجال أحداثًا مثيرة حيث يكتشف عزوز ورجب أن الآثار مدفونة تحت المسجد، فيما تدس حبيبة ومها دهب ومخدرات لجميلة التي تجسدها الفنانة نسرين أمين ، لكن زين الذي بجسده مصطفى شعبان يقول إنها تخصه ويضحي بنفسه من أجل نسرين أمين.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن

مصطفى شعبان وفاء عامر سوسن بدر باسم سمرة نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بسبب القصف العشوائي للدعم السريع

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعلق علي قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

المفتى: اكتناز الأموال ومنع الصدقة يعصف باستقرار الأمم والمجتمعات.. فيديو

الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

اﻟﻤﺰﻳﺪ