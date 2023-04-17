تحرير 104 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، بأنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج؛ استعدادًا لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد الفطر المُبارك.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم ضبط 60 كيلو أسماك مُملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 20 كيلو سمك مُملح مجهول المصدر، وذلك بدائرة المديرية بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما عندما دشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، عدة حملات تموينية؛ لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، حيث تم ضبط 60 كيلو أسماك مُملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 104 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج، خلال يوم 16 إبريل الجاري، وتنوعت المحاضر بين:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.