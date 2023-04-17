انقطاع المياه في بعض المناطق غربي الإسكندرية فجر الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، قطع المياه عن بعض مناطق غربي المحافظة، غدًا الثلاثاء بسبب تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتوسعة الطرق.

وذكرت الشركة، أن انقطاع المياه يبدأ من فجر غد الثلاثاء، وحتى الانتهاء من الأعمال الصيانة، في مناطق غرب الإسكندرية، من الكيلو الـ36 إلى الكيلو 62 بحري طريق الإسكندرية مطروح – محطة رافع الحمام).



ولفت الشركة إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة، حيث سيتم ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 ملليمتر، المغذي للساحل الشمالي، مما سيؤدي إلى ضعب وانقطاع المياه عن تلك المناطق.

وأهابت بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لسد حاجتهم من المياه في فترة انقطاعها، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى توفير رقم 125 من أي رقم أرضي ورقم 035815700 كما أن هناك رقم 01210767877 للتليفون المحمول لاستقبال الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الشكاوى.