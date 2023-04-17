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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي : شخصيتي فى جعفر العمدة مليئة بالتناقضات وأي فنانة تتحمس لتجسيدها l حوار

إيمان العاصي
إيمان العاصي

إيمان العاصي : 

 

محمد سامي أعطاني بداية الخيط لشخصية “دلال”

 

حرصت على متابعة “المداح” و"رسالة الإمام“ و"تحت الوصاية" 

 

جعفر العمدة لا يشبه عائلة الحاج متولي 

 

إيمان العاصي 

استطاعت أن تخطف قلوب مشاهدي العالم العربي ، من خلال دور دلال ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة ، الذى يحقق حالة نجاح كبيرة ، إنها إيمان العاصي ، التى أصبحت علي رأس اهتمامات المشاهد ، صدى البلد التقى الفنانة لتكشف لنا كواليس المسلسل.

فى البداية عبرت الفنانة إيمان العاصي  عن سعادتها سعيدة بردود الأفعال التي وصلتها عن دورها فى مسلسل جعفر العمدة، واصفة إياها بـ العظيمة.

إيمان العاصي ومحمد رمضان 

وأضافت إيمان العاصي قائلة :  وأكثر ما أسعدني أن الجمهور أثنى على تقديمي دور الفتاة الشعبية بدون مبالغة فى الأداء، كما أن  تأثير المسلسل  على الشارع المصري والعربي كان أكبر بكثير من ما كنت أتوقع، فالنجاح الذى حققه العمل  ممتع جدًا لأي فنان.

هل كنتِ تتوقعين ردود الأفعال التي وصلتك حول دور دلال ؟

لم أكن أضع توقعات حول ردود الأفعال، ولكني اجتهدت بقدر استطاعتي وبذلت جهدا كبيرا حتى تخرج بالشكل الأمثل للمشاهد.

ما الذي جذبك فى شخصية دلال ؟ 

شخصية دلال تحمّس أي فنانة لتجسيدها بمجرد أن تقرأ السيناريو، فهمي مليئة بالتناقضات فعلى سبيل المثال “حبيبه درجه أولى”  “ غيورة”  و" أنانية" و“طيبة”، فتلك التركيبة الإنسانية تكون جاذبة لأي فنانة لتوافق على لعب الشخصية.

إيمان العاصي 

وكيف حضرتِ للشخصية ؟ 

التحضير لشخصية دلال كان يتطلب تركيزًا شديدًا ومذاكرة مستمرة، وبدأت كل ذلك منذ أن تعاقدت على العمل وبدأت فى قراءة السيناريو، وبالتأكيد كل تلك الأمور تمت بمساعدة مخرج العمل محمد سامي الذى أعطاني أول الخيط حتى ابدأ منه.

ظهر الانسجام بينكم فى كواليس العمل .. فحدثينا عنها ؟ 

الكواليس كانت مريحة للغاية وفي الحقيقة كنت سعيدة ومستمتعة بوجودي وسط  كل هؤلاء النجوم المشاركين فى العمل، فكان الحب المسيطر على الكواليس، وكان هدفنا جمعيًا تحقيق النجاح بعيدًا عن أي مشاكل وتوتر.

إيمان العاصي 

إيمان العاصي : دور دلال محمّس لأي فنانة بمجرد قراءة السيناريو | خاص

إيمان العاصي: اجتهدت بقدر استطاعتي في جعفر العمدة وردود الأفعال عظيمة

ألم تشعري بالقلق في البداية من وجود هذا العدد من البطلات أن يوثر على مساحة دورك أو تواجدك؟ 

على العكس تمامًا ، فوجود كل هؤلاء الأبطال والنجوم فى العمل جعله متنوعًا وأصبح له  جاذبية خاصة، وكما ذكرت لك الروح التى كانت تسيطر علينا جمعيًا رغبتنا فى تحقيق النجاح.

البعض في البداية خاصة قبل العرض شبّه المسلسل بعائلة الحاج متولي ، كيف وجدتِ هذا الأمر؟

لعل تيمة زواج البطل من 4 سيدات العامل المشترك، ولكن أحداث المسلسل بعيدة كل البعد عن أحداث مسلسل عائلة الحاج متولي للأستاذ الراحل نور الشريف.

إيمان العاصي 

كيف وجدتِ التعاون مع محمد سامي ومحمد رمضان ؟ 

التعاون مع كل من محمد سامي ومحمد رمضان كان مثمرًا ومفيدًا جدا كما ترى ، وعلى المستوى الشخصي محمد رمضان جدع للغاية.

إيمان العاصي 

أرى أنك تعرضتِ إلى نوع من الظلم فنيًا في الفترات الماضية ، هل تريَن أن العمل يعيد جزءًا من حقك الذي أهدر من قبل القائمين على العملية الفنية؟ 

الحقيقة فكرة أنني تعرضت لظلم تعد قصة طويلة، لم أتحدث فيها قبل ذلك، ومع النجاح الذى حققته حاليًا من خلال جعفر العمدة، وحالة السعادة التى أشعر بها، أصبحت لا أرغب فى الحديث عنها أكثر مما سبق. 

ما الأعمال التي حرصتِ على مشاهدتها هذه الفترة؟

هناك عدد من الأعمال حرصت على مشاهدتها وهي  "المداح، ورسالة الإمام، والأجهر، وكامل العدد، وفى النصف الثاني من شهر رمضان الكريم بدأت فى متابعة مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي ، فقد كنت أنتظر عرضه من بداية الشهر الكريم. 

إيمان العاصي

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