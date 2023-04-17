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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وأيام عيد الفطر المبارك، والجميع في حيرة، بسبب التقلبات الجوية، وهل سيتم ارتداء الملابس الشتوية أم الصيفية.

وفى هذا التقرير نستعرض تفاصيل حالة الجو في العيد :

 

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الأرصاد تحذر المصريين من تخفيف الملابس أيام العيد.. تفاصيل

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تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين

وقد كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  تفاصيل حالة الجو، خلال عيد الفطر المبارك، وقالت إن الأجواء خلال أيام عيد الفطر المبارك نهارا مائلة للحرارة ولن يكون هناك مشكلة حال تخفيف الملابس، ولكن فترات الليل ستكون مائلة للبرودة.

ووجهت منار تحذيرا عاجلا للمواطنين، قائلة بلاش نخفف الملابس، بلاش الملابس الصيفية خلال فترات الليل حتى لا نصاب بنزلات البرد، خصوصا وأن درجات الحرارة الصغرى تعود لـ15 درجة مئوية مع أيام عيد الفطر المبارك.

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن فترات الليل مازالت تشهد أجواءً باردة ومائلة للبرودة، وكذا انخفاض في درجات الحرارة بالرغم من أن درجات الحرارة في فترة الليل بدأت في التحسن بشكل كبير، نظرا لتأثر مصر بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الكتل الهوائية القادمة من الصحراء مرتفعة في درجات حرارتها، وامتداد لمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأكدت أن درجات الحرارة اليوم، في فترة النهار تصل لـ33 درجة في القاهرة الكبرى، أما عن جنوب الصعيد فتصل درجات الحرارة لـ36 و37 درجة ، مشيره إلى أن أجواء فترة النهار ستكون حارة على أغلب محافظات الجمهورية.

 

وتابعت: "أول ما أشعة الشمس بتغيب وتدخل فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفيه فرق كبير بين فترات النهار والليل أحيانا يتجاوز الـ10 و12 درجة ».

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين

القاهرة 33 19

الإسكندرية 31 16

الإسماعيلية 33 19

الغردقة 32 20

المنيا 35 17

سوهاج 34 18

أسوان 36 21

وفى الدول العربية

 

الرياض 28  18

أبو ظبي 28 25

انقرة 21 9

لندن 15 6

باريس 13 6

بكين 22 14

 

حالة الجو عيد الفطر أيام عيد الفطر التقلبات الجوية الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الجو

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