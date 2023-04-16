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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع، وذروة الارتفاعات ستكون يوم الثلاثاء وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية فترة النهار، وتنخفض انخفاض تدريجي يوم الأربعاء ولكنه سيكون انخفاض طفيف يعود للمعدلات والأجواء الربيعية المائلة للحرارة فترات النهار، موضحة أنه من الممكن تخفيف الملابس خلال فترات النهار ولكن في حال الخروج خلال فترات الليل واصطحاب الأطفال يجب أن يكون هناك قطعة ملابس ثقيلة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه من الهام تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا للساعة الثالثة عصرا، فهذا الوقت يسجل فيه أعلى درجة حرارة على اليوم كله، موضحة أننا مازلنا في النصف الأول من فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة ومن الوارد حدوث تقلبات جوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس بدءا من يوم الأربعاء سيتأثر بكتل هوائية شمالية وسيكون هناك انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وتكون متوسط درجات الحرارة بين الـ27 و28 درجة مئوية خلال فترات النهار.

ولفتت إلى أن الأجواء خلال أيام عيد الفطر المبارك نهارا مائلة للحرارة ولن يكون هناك مشكلة حال تخفيف الملابس، ولكن فترات الليل ستكون مائلة للبرودة، موجه تحذير عاجل للمواطنين، قائلة بلاش نخفف الملابس، بلاش الملابس الصيفية خلال فترات الليل حتى لا نصاب بنزلات البرد، خصوصا وأن درجات الحرارة الصغرى تعود لـ15 درجة مئوية مع أيام عيد الفطر المبارك.

 

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