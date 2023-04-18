برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : مؤامرة من هؤلاء

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

حل المشاكل التي قد تؤثر على علاقة الحب، الجداول الزمنية الضيقة وسياسات المكتب سوف تحبط معنوياتك، لكن كل من التمويل والصحة سيكونان جيدين.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

من الأهمية بمكان أن تكون على صواب سياسيًا أثناء المحادثات لأن كلماتك قد يتم تشويهها لاحقًا، ستتحمل بعض الرسوم الإضافية.

توقعات برج الثور صحيا

يمكن أن تكون هناك شكاوى متعلقة بالتنفس تحتاج إلى عناية طبية فورية، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من مشاكل في الهضم. قد تسبب شكاوى الغدة الدرقية تهيج الإناث اليوم.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

قد يتآمر بعض زملاء العمل ضدك، من الأهمية بمكان أن تكون على صواب سياسيًا أثناء المحادثات لأن كلماتك قد يتم تشويهها لاحقًا.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

ستكون الأمور على ما يرام حيث ستتلقى مساعدة مالية في النصف الثاني من اليوم، يمكن لأولئك الذين لديهم أموال للاستثمار أن يعتبروا سوق الأسهم خيارًا جيدًا. اليوم هو أيضا ميمون لشراء منزل جديد.