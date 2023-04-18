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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان تعرضه لاعتداء.. بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان: سفيرنا لم يصب بأذى

السودان
السودان

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن سفيرها لم يصب بأذى بعد تعرضه لاعتداء، نتيجة الاشتباكات المندلعة في السودان.

وأعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تعرض سفير الاتحاد في السودان لاعتداء بمقر إقامته، دون ذكر لنوع الاعتداء الذي وقع على الدبلوماسي الأوروبي. 

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، قال بوريل: إن “الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي، يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا، والتي يعتبر بمقتضاها أمن المباني الدبلوماسية والموظفين، مسئولية أساسية للسلطات، والتزاما بموجب القانون الدولي”.

وفي اتصالين منفصلين، بالقائد العام للجيش السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو.

وأكد بلينكن، مسؤولية طرفي الأزمة في السودان، عن ضمان سلامة المدنيين، وأفراد البعثات الدبلوماسية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن "قلقه البالغ" إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين السودانيين.

الاتحاد الأوروبي عبدالفتاح البرهان وزير الخارجية الامريكي سفير الاتحاد الأوروبى الدبلوماسية محمد حمدان دقلو جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

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