تغير المناخ يحذر من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة يومي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء على كافة الانحاء ( ما بين 37 – 40 °م) ، قائلا :" مع توقع طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة " .



انخفاض تدريجي



وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه يبدأ الانخفاض تدريجياً الأربعاء على شمال الوجه البحري وتستمر الحرارة مرتفعة على القاهرة وحتى جنوب الصعيد.

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه بداية من الخميس يمتد الانخفاض الكبير ( بحوالي من 10 – 12 °م) على كل الجمهورية عدا أقصى جنوب الصعيد ( الأقصر - اسوان – الوادي الجديد) .

وأشار إلى أنه يستمر الطقس ربيعي معتدل طوال أيام العيد ( من الجمعة وحتى الثلاثاء 21-25 ابريل 2023) مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر .



طقس عيد الفطر



وكشفت الأرصاد الجوية، أنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، متوقعة أن حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك تبدأ درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لها، ولكن لن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مثل الذي شهدناه الأيام الماضية، ولكن معدلات الحرارة المتوقعة بين الـ26 درجة مئوية لـ28 درجة مئوية وتعتبر الأجواء ربيعية.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة وانقلاب حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء القادم، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويتوقع أن يشهد اليوم أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة.