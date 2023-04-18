عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغير المناخ يحذر من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

صدى البلد

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة يومي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء  على كافة الانحاء ( ما بين 37 – 40 °م) ، قائلا :" مع توقع طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة " .
 

انخفاض تدريجي 
 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه  يبدأ الانخفاض تدريجياً الأربعاء على شمال الوجه البحري وتستمر الحرارة مرتفعة على القاهرة وحتى جنوب الصعيد.

txt

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

txt

تحرك مصري عاجل لحقن الدماء في السودان.. مفاجأة بشأن إيقاف كهربا.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه بداية من الخميس يمتد الانخفاض الكبير ( بحوالي من 10 – 12 °م) على كل الجمهورية عدا أقصى جنوب الصعيد ( الأقصر - اسوان – الوادي الجديد) .

وأشار إلى أنه يستمر الطقس ربيعي معتدل طوال أيام العيد ( من الجمعة وحتى الثلاثاء 21-25 ابريل 2023) مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر .
 

طقس عيد الفطر 
 

وكشفت الأرصاد الجوية، أنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، متوقعة أن حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك تبدأ درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لها، ولكن لن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مثل الذي شهدناه الأيام الماضية، ولكن معدلات الحرارة المتوقعة بين الـ26 درجة مئوية لـ28 درجة مئوية وتعتبر الأجواء ربيعية.

 

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة وانقلاب حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء القادم، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويتوقع أن يشهد اليوم أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة وزير الأوقاف في احتفالية ليلة القدر

الرئيس السيسي: العمل هو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه لتحقيق النجاح

من نوادر المصاحف.. 7 معلومات عن هدية الأزهر الشريف للرئيس السيسي

بعد إهدائه للرئيس السيسي.. معلومات لا تعرفها عن مصحف الأزهر

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

بسبب 32 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين في الضرائب للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

ويزو: الناس هتشوف مسلسل محمد سعد لو بيتعرض فى الراديو.. وشخصية الحناوي «مخدتش حقها»| حوار

هل أنت منهم.. أبراج تعاني الملل من روتين الحياة الزوجية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ