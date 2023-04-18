تحرك مصري عاجل لحقن الدماء في السودان.. مفاجأة بشأن إيقاف كهربا.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الرئيس السيسي: اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية المتواجدة بالسودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شئون الدول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية المتواجدة بالسودان



الرئيس السيسي يكشف عن تحرك مصري عاجل لحقن الدماء في السودان.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتصالات لا تنتهي مع الأطراف السودانية لحقن الدماء السودانية واستعادة الاستقرار.



حقيقة وجود مصابين أو متوفين بين المصريين في السودان.. فيديو

ناشدت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين في السودان بالبقاء في المنازل وعدم الخروج للشوارع مهما كانت الأسباب في ظل التدهور الأمني في السودان.



اللواء سمير فرج يوضح أسباب اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

علق اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.



معلوماتنا دقيقة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن قرار إيقاف كهربا

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى الإعلاميين الذين شككوا في الخبر الذي أعلنه أمس بشأن العقوبات الموقعة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي.



نداء عاجل من الهجرة للمصريين المتواجدين في السودان.. فيديو

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نداء عاجلا للمصريين المتواجدين في السودان، قائله: "ابقوا في منازلكم ولا تعرضوا أنفسهم للخطر".



كان صعبان عليا.. شيرين رضا: فرحت لما أبويا مات

قالت الفنانة شيرين رضا، “فرحت إن أبويا اتوفى عشان يرتاح، وأنا كنت بحب أبويا فوق ما أى حد يتخيل، وقعد 10 سنين تعبان ومريض، وهو كان صعبان عليا، خاصة أنه كان رياضي”.



الوجع مش بيقل.. زينة تنهار في البكاء على الهواء..فيديو

ودخلت زينة في نوبة بكاء على الهواء اثناء حديثها عن والدها المتوفي، قائلة:" والدي كان راضي عني قبل وفاته بشكل كبير.. ربنا يرحمه ".



نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وأيام عيد الفطر المبارك، والجميع في حيرة، بسبب التقلبات الجوية، وهل سيتم ارتداء الملابس الشتوية أم الصيفية.



السلام النفسي.. مفتي الجمهورية يكشف علامات ليلة القدر| فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا لتحري ليلة القدر في تلك الأيام المباركة خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد اتصال بين العباد وربهم سبحانه، وهي أول ليلة نزول القرآن الكريم على قلب النبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة".



حسام موافي: 3 أسباب وراء المعاناة من الانتفاخ |فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الانتفاخ، لافتا إلى أن الانتفاخ يعاني منه 100% من المصريين.