الشباب والرياضة بأسوان تعلن أوائل لعبة الكاراتيه في أولمبياد المحافظات الحدودية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن أوائل المحافظة في لعبة “الكاراتيه كاتا وكومتيه“، لتمثيل المحافظة بالأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ”النسخة الرابعة”، والتي ستقام بمحافظة مطروح خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2023.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بقيادة ناصر سليم، مدير المديرية، وبإشراف سعد خليفة، وكيل الرياضة، وعزت علي، مدير إدارة الرياضة.

أولمبياد المحافظات الحدودية

أنشطة شبابية بأسوان

وضمت قائمة الأوائل مركز شباب إدفو "كومتيه بنين" تحت 55 كيلو، ونادي التجديف " كومتيه بنين " تحت 67 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كومتيه بنين" من 67 إلى 75 كيلو، ونادي النصر "كومتيه بنات" من 48 كيلو إلى 53 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كومتيه بنات" من 53 إلى 59 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كاتا جماعى بنين"، ومركز شباب الرديسية “كاتا جماعى بنات”.