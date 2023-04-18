عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تعلن أوائل لعبة الكاراتيه في أولمبياد المحافظات الحدودية

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن أوائل المحافظة في لعبة “الكاراتيه كاتا وكومتيه“، لتمثيل المحافظة بالأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ”النسخة الرابعة”، والتي ستقام بمحافظة مطروح خلال الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2023.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بقيادة ناصر سليم، مدير المديرية، وبإشراف سعد خليفة، وكيل الرياضة، وعزت علي، مدير إدارة الرياضة.

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان لليوم 27 من شهر رمضان

محافظ أسوان يوجه بغلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية

أولمبياد المحافظات الحدودية

أنشطة شبابية بأسوان

وضمت قائمة الأوائل مركز شباب إدفو "كومتيه بنين" تحت 55 كيلو، ونادي التجديف " كومتيه بنين " تحت 67 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كومتيه بنين" من 67 إلى 75 كيلو، ونادي النصر "كومتيه بنات" من 48 كيلو إلى 53 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كومتيه بنات" من 53 إلى 59 كيلو، ومركز شباب كوم أمبو "كاتا جماعى بنين"، ومركز شباب الرديسية “كاتا جماعى بنات”.

محافظ أسوان يتابع الجهود والأنشطة المبذولة بالوحدات المحلية

أسوان .. دراسة مقترح تصميم وتنفيذ مجسم لمعبد دندور

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

اجتماع عاصف بـ الأهلي .. ننشر عقوبات الانسحاب من مباراة السوبر المصري

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان لليوم 27 من شهر رمضان

ترشيحاتنا

الزراعة ×المحافظات.. ضبط لحوم وأسماك مملحة غير صالحة

داخل شقته.. العثور على جثة سائق مقتولا في الجيزة

3.7 % زيادة بأسعار الذهب بمصر والجرام يربح 630 جنيها منذ بداية 2023

هدية الرئيس للأسوانيين.. وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

البحوث الفلكية تستعد لاستطلاع هلال عيد الفطر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحبس زبائنه.. مطعم على شكل زنزانة في دولة عريبة.. شاهد

مش بيسيب حقه| هذه الأبراج الأكثر انتقاما..هل أنت منهم؟

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

الموضوع كبير.. قصة رجل حامل في سن الأربعين.. تفاصيل مذهلة/ فيديو جراف

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ