لأول مرة منذ 2011.. وزير الخارجية السعودي يزور سوريا

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي إلى دمشق منذ عام 2011، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، أن الزيارة جاءت في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وكان في استقبال وزير الخارجية السعودية لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.