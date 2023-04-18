مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن أسباب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، 12 مباراة عقب قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: “معلوماتنا.. لجنة الانضباط تعاملت مع عقوبة كهربا بإن لها كامل الصلاحيات باتخاذ أي عقوبة حتى لو كانت مضاعفة بعيدًا عن اللائحة وبنودها وأن الأمر في النهاية وفق وجهة نظر اللجنة وتقييمها للموقف.. أعتقد ده بيفسر ليه اللجنة عاقبت كهربا بـ12 مباراة ومفيش بند من الأساس في اللائحة بتلك العقوبة”.

بحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

قرارات اتحاد الكرة ضد كهربا والأهلي