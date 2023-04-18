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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن أسباب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، 12 مباراة عقب قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: “معلوماتنا.. لجنة الانضباط تعاملت مع عقوبة كهربا بإن لها كامل الصلاحيات باتخاذ أي عقوبة حتى لو كانت مضاعفة بعيدًا عن اللائحة وبنودها وأن الأمر في النهاية وفق وجهة نظر اللجنة وتقييمها للموقف.. أعتقد ده بيفسر ليه اللجنة عاقبت كهربا بـ12 مباراة ومفيش بند من الأساس في اللائحة بتلك العقوبة”.

بحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

قرارات اتحاد الكرة ضد كهربا والأهلي

  • الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.
  • غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.
  • تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.
  • تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

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