الأهلي يتسلم خطاب عقوبة كهربا.. وقرار عاجل من إدارة النادي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تلقيه العقوبة الصادرة بحقه ولاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وقررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري، إيقاف كهربا 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه، لما بدر منه عقب المباراة أمام الزمالك في الدوري.

ونشر الأهلي بيانًا جاء فيه:" تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".