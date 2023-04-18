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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم يكشف كواليس تحضيره لمشهد زواج وداد من شوقي فتح الله

احمد فهيم
احمد فهيم

كشف الفنان احمد فهيم عن كواليس تحضيره لمشهد زواج وداد من شوقي فتح الله

وقال في تصريحات ل"صدى البلد:"وضعت نفسي مكان سيد، ورد الفعل الذي خرج لم يكن مرتبا بالورقة والقلم من أول نظرته لها من الشباك ونزوله الشارع وفي تلك اللحظة يذهب إلى عالم آخر لا يرى فيه سوى الانتقام.

وقال الفنان أحمد فهيم في كواليس تصويره لمشهده اعترافه لمى كساب زوجة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بأن ابنها مازال على قيد الحياة، والذي تصدر به تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال:" انا سعيد بردود الفعل على هذا المشهد وبذلنا فيه مجهود كبير، وقد يبدو للناس أن الموقف كوميدي لكنها كوميديا سوداء تجعلك تبكي وتضحك في نفس اللحظة كما أن شخصية سيد ليست سهلة وأرهقتني".

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أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة

الفنان أحمد فهيم عن كواليس تحضيره لشخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة والتي تلقى عليها إشادات كبيرة.

وقال في تصريحات، لـ"صدى البلد": اعتمدت على السيناريو في تحضيري للشخصية، فالمخرج محمد سامي كتب التفاصيل بشكل دقيق، بجانب جلسات العمل التي عقدناها، ووضعنا التفاصيل الخاصة من ملابس وطريقة مشي وأسلوب كلام ولزمات فنية.

وأشار الفنان أحمد فهيم، إلى أن شخصيته في مسلسل جعفر العمدة، تعد الأصعب بالنسبة له، من بين أدواره التي جسدها.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": سيد كان تحديا بالنسبة لي، وما زالت هناك مفاجآت كثيرة في الشخصية، ستظهر في الحلقات القادمة، وأشكر الجمهور على رد الفعل الكبير الذي حدث على الشخصية"
 

محمد سامى مي كساب أحمد العوضى محمد رمضان المخرج محمد سامي

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