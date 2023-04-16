أخبار الفن.. أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة..أحمد العوضي ينتقم من تاجر المخدرات في ضرب نار

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها



أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة

تحدث الفنان أحمد فهيم عن كواليس تصويره لمشهده اعترافه لمى كساب زوجه محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بأن ابنها مازال على قيد الحياة، والذي تصدر به تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. أحمد العوضي ينتقم من تاجر المخدرات

شهدت الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار انتقام أحمد العوضي من القص تاجر المخدرات .

مسلسل بابا المجال الحلقة٢٤|مصطفى شعبان يضحي بنفسه من أجل نسرين أمين

الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل بابا المجال أحداثًا مثيرة حيث يكتشف عزوز ورجب أن الآثار مدفونة تحت المسجد، فيما تدس حبيبة ومها دهب ومخدرات لجميلة التي تجسدها الفنانة نسرين أمين ، لكن زين الذي بجسده مصطفى شعبان يقول إنها تخصه ويضحي بنفسه من أجل نسرين أمين.

اليوم.. فريق عمل المداح ينتهي من التصوير

ينتهي فريق عمل مسلسل المداح اليوم الأحد من تصوير جميع أحداثه داخل أحد الاستديوهات الخاصة.

جت سليمة الحلقة 9.. دنيا سمير غانم تحصل على الوردة الذهبية من الأقزام

بدأت أحداث الحلقة 9 من مسلسل جت سليمة بحصول سليمة (دنيا سمير غانم) على الوردة الذهبية من الأقزام، حتى تستطيع الدخول إلى مملكة الورود التي تدخلها النساء فقط، إلا أن هناك مشكلة أن المملكة تقتصر على النساء فقط.

