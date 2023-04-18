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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

صدى البلد

نشر احمد حسن تصريحات وليد العطار بشان ازمة كهربا الاخيره .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" وليد العطار: لجنة الانضباط هي صاحبة قرار إيقاف كهربا وفي الحقيقة نحن كاتحاد الكرة قد نشعر بالفزع لأن اللاعب في النهاية يمثل منتخب مصر ولكن لا يوجد أي تدخل من جانبنا ".

يذكر ان لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، كانت قد قررت معاقبة محمود كهربا، بالإيقاف لمدة 12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، بسبب شكوى الزمالك ضده لقيامه بسب جماهير القلعة البيضاء.


يلتقى الأهلى مع الرجاء يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 29 أبريل الجاري فى المغرب.

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