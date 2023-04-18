كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.

وكان ريال مدريد قد انتصر على ملعبه في مباراة الذهاب، بهدفين دون مقابل.