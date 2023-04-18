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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيتي فور بالمربى في المنزل

بيتي فور
بيتي فور

من عادات المصريين فى عيد الفطر تناول المخبوزات الشهية مثل الـ بيتي فور والكحك والغريبة والبسكويت لذا ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل هذه الأصناف الشهية.

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نعرض لكم طريقة عمل بيتي فور بالمربي فى المنزل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.
 

مقادير بيتي فور بالمربي :
2 كوب دقيق
كوب زبدة
ثلاثة أرباع كوب سكر بودره
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 بيضة
مربى تين
فورماسيل
جوز هند

طريقة عمل  بيتي فور بالمربي :
* احضري وعاء كبير واخلطى فيه السكر مع الزبدة جيدا 

  • وفى وعاء اخر  قلبي الدقيق مع البيكنج بودر ثم ضعيه على الخليط السابق بالتدريج مع التقليب باستمرار
  • ضيفى البيض والفانيليا وقلبيهم جيدا وضعى الخليط فى كيس حلوانى وشكليه فى صينية وأدخلي الـ بيتي فور الفرن حتى تمام النضج.
  • أضيفى المربى بين كل قطعتى بيتى فور وقلبيها فى جوز الهند أو الفورماسيل وقدميه باردا.
     
بيتى فور بيتي فور بالمربى طريقة عمل بيتي فور للشيف نجلاء الشرشابي مقادير بيتي فور بالمربي

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