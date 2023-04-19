بكيت ببعض المشاهد..مؤلفة موسيقى "تحت الوصاية" تكشف كيف تم تشخيص الموسيقى بالمسلسل

أكدت ليال وطفة، مؤلفة موسيقى مسلسل "تحت الوصاية"، أنه بكيت كثيرا فى مشهد لمنى زكى ومن تعمل معهم، على المركب، وهو ما سيظهر خلال الحلقتين القادمتين.

وقالت ليال وطفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن التمثيل الرائع لأبطال العمل، دليل على نجاح المسلسل، مؤكدة أن بعض المشاهد تأثرت بها.

تشخيص الموسيقى للعمل الدرامى

وتابعت مؤلفة موسيقى مسلسل "تحت الوصاية"، أن الفنانة الكبيرة منى زكي قد نالت تعاطف كبير في المسلسل، ولذلك تم تشخيص الموسيقى للعمل الدرامى للتعبير عن المشاعر.