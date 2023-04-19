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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كان بيصورنى ودفعت ٨٠ ألف دولار عشان يطلقني..صور لعلا غانم برفقة بناتها

صدى البلد

 


 

تصدرت الفنانة علا غانم ، بعد أن حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، بعد ان قضت محكمة الأسرة بقصر النيل، اليومالثلاثاء، بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة علا غانم، ضد زوجها الثالث بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما.


 

وتتميز النجمة علا غانم وإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .


 

وكشفت علا غانم من قبل عن مفاجأة من العيارالثقيل خلال حوارها مع قناة الشمس، حيث أكدت أن زوجها كان يقوم بتصوير فيديوهات لها دون علمها منذ اليوم الأول لزواجهما ، بل أرسل بعضهما لها حتى يقوم بتهديدها.


 

وأقيمت الدعوى بمحكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.


 

ومؤخرا، اتهمت علا غانم خلال اللقاء طليقها بالاستيلاء على 450 ألف دولار من أموالها، التي حصلت عليها من شركة التأمين، بعد تعرض الفندق الذي اشترته في أمريكا لتلفيات شديدة. ناشدت الفنانة علا غانم حرم رئيس الجمهورية، كذلك رئيس المجلس القومي للمرأة وبعضالجمعيات الحقوقية، بإغاثتها وحمايتها بسبب تعرض للطرد والقهر على حد قولها وطردها من منزلها.


 

وكتبت علا غانم في استغاثتها التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”: “استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة … الدكتورة مايا مرسي … أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل … أغيثوني”.


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها برفقة بناتها.

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