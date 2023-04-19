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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|جامعة حلوان تطلق رابط التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين.. وعلوم القاهرة تنظم مسابقة علمية في الرياضيات لطلاب المستوى الأول

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


آداب عين شمس تنهي امتحانات الميدتيرم الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بمعامل الجامعة


بدأت كلية الآداب جامعة عين شمس أعمال امتحانات " الميدتيرم " للفصل الدراسي الثاني بالنظام الإلكتروني الجديد" كوركت "والتى تستمر حتى اليوم ١٩ من الشهر الجارى .


تعرف علي تفاصيل مؤتمر عن تحديات الذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس


تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس  مؤتمرها السنوي بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بغية تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

 

اتحاد طلاب جامعة القاهرة يوضح أماكن تجميع ملابس الطلاب المستعملة


أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، للتبرعات بالملابس.

 

جامعة حلوان تطلق رابط التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه


علوم القاهرة تنظم مسابقة علمية في الرياضيات لطلاب المستوى الأول

 

أعلنت كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن مسابقة علمية في الرياضيات لطلاب المستوى الأول.

 

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الجامعات الاسترالية لعام 2023/2024.. تفاصيل


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية اعتبارًا من فبراير2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى.

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