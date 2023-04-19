الجو هيقلب| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

يبحث الكثير من المواطنين بجميع المحافظات، خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل حالة الجو، ودرجات الحرارة خلال فترة العيد، و البعض يبحث “ هنلبس صيفي ولا شتوي في العيد، بعد التقلبات الجوية”.

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الربيع، الذى يشهد تقلبات جوية كثيرة في اليوم الواحد، وأن البلاد يومي الخميس والجمعة أي بعد 48 ساعة، وخلال فترة عيد الفطر، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وحذّرت منار غانم، من تخفيف الملابس في فترة الليل، قائلة: "إنه على المواطنين في فترة عيد الفطر عليهم ارتداء الملابس الشتوية وليست الصيفية في فترة الليل".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخى الحذر وعدم تخفيف الملابس في فترة الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في النهار تختلف بفارق 10 درجات عن الليل، وأن تلك الفترة هناك اختفاء لـ الشبورة في الصباح.

وكشفت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقع اليوم الأربعاء:

القاهرة 32 – 17

الإسكندرية 23 – 14

مطروح 21 -15

بورسعيد 26 – 19

الإسماعيلية 33- 16

السويس 32- 17

العريش 34 - 16

طابا 35 – 16

شرم الشيخ 35 – 20

الغردقة 37 - 22