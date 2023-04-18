كتل هوائية قادمة من الصحراء| الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو خلال هذه الفترة، موضحة أن فترات الليل مازالت تشهد أجواءً باردة ومائلة للبرودة، وكذا انخفاض في درجات الحرارة بالرغم من أن درجات الحرارة في فترة الليل بدأت في التحسن بشكل كبير، نظرا لتأثر مصر بالكتل الهوائية القادمة من الصحراء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الكتل الهوائية القادمة من الصحراء مرتفعة في درجات حرارتها، مع وجود امتداد لمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأكدت أن درجات الحرارة اليوم، في فترة النهار تصل لـ33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وفي جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة لـ36 و37 درجة مئوية، مشيره إلى أن أجواء فترة النهار ستكون حارة على أغلب محافظات الجمهورية

وأضافت: "أول ما أشعة الشمس تغيب وتدخل فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفيه فرق كبير بين فترات النهار والليل أحيانا يتجاوز الـ10 و12 درجة مؤية».

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18 إبريل :

القاهرة الكبرى العظمى 35 والصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 34 والصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 36والصغرى 18

الغردقة: العظمى 35 والصغرى 20

المنيا العظمى 35 والصغرى 18

سوهاج العظمى 35 والصغرى 19

أسوان العظمى 38 والصغرى 22