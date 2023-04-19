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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوى كارثي بـ4 دول إفريقية..الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية مقلقة تخص الجوع

الجوع
الجوع

حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع يتفاقم وينتشر في أنحاء غرب إفريقيا، فيما يعاني نحو 48 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة التي تشهد صراعات، وهي أعلى نسبة منذ 10 سنوات.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال مسؤولو الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في داكار، إن انعدام الأمن الغذائي أثر بشكل حاد على بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، مدفوعا بالأساس بالعنف والآثار الاقتصادية لكوفيد والتضخم.

وأضاف المسؤولون أنه للمرة الأولى هناك نحو 45 ألف شخص في منطقة الساحل على شفا التضور جوعا، على بعد خطوة من المجاعة، وتواجه الأغلبية العظمى مستويات كارثية من الجوع، منهم 42 ألف في بوركينا فاسو.

وذكرت آن ديفراي، أخصائية التغذية الإقليمية في اليونيسف لغرب ووسط إفريقيا "الوضع مقلق.. العام الماضي شهدنا زيادة كبيرة (31%) في أعداد الأطفال الذين أودعوا منشآت صحية مصابين بجوع شديد في أنحاء الساحل.. على مدار سنوات، يزداد الأمر صعوبة للعائلات التي تحاول العثور على طعام مغذ لتناوله".

ويقول الأشخاص الذين يعيشون في بلدات في بوركينا فاسو إنهم يعانون من أجل البقاء.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن أحد سكان باما، وهي بلدة في الشرق تحت الحصار منذ أكثر من عام، قوله "ليس لدينا ما يكفي من الغذاء.. الناس يأكلون ما يستطيعون الحصول عليه".

وتمكنت قلة من جماعات الإغاثة من توفير الأرز والزيت والفول، لكن لا يمكن للنساء الطحن أو الطهي لعدم توافر الغاز، ولا يمكن للسكان الرحيل لأنهم محاصرون بمتطرفين، حسبما قال ساكن محلي رفض ذكر اسمه خوفا على سلامته.

إفريقيا الأمم المتحدة الجوع انعدام الأمن الغذائي بوركينا فاسو

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