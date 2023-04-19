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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-4-2023

الدرهم الإماراتي-
الدرهم الإماراتي- صورة أرشيفية

واصلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 إبريل 2023 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .


وقدم  مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصرى مسجلا  8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

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فى البنك المركزي المصرى استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم عند 8.40جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (المصرف العربي الدولي،المشرق،HSBC) نحو 8.40جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم


ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتى اليوم فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع، بلغ سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (قناة السويس، الإسكندرية، الاستثمار العربي)نحو 8.39جنيه للشراء و 8.43جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين  (البنك الأهلي المصري، بنك مصر) سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى  8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإمارات دبي الوطني،التجاري الدولي CIB،فيصل الإسلامي،المصري لتنمية الصادرات)نحو 8.38جنيه للشراء و 8.43جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.37جنيه للشراء و 8.43جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك ابوظبي التجاري

وصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك ابوظبي التجاري نحو 8.35جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع.

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.34جنيه للشراء و 8.43جنيه للبيع.


بلغ سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.34جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 8.31جنيه للشراء و8.47جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى ميد بنك نحو 8.28 جنيه للشراء و8.44جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى المصرف المتحد نحو 8.23جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

 

 

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