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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زابوريجيا أو جنوب دونيستك.. سياسي روسي يكشف أماكن الهجوم الأوكراني الكبير المحتمل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال فلاديمير روجوف، زعيم حركة نحن نقف مع روسيا، إن القوات الأوكرانية تقوم بتجميع قوات الاحتياط بالقرب من بوجاتير في المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية والتي يمكن نشرها إما في اتجاه زابوروجيا أو جنوب دونيتسك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وأضاف روجوف: "بصرف النظر عن محلية سوليونوي في منطقة دنيبروبيتروفسك، حيث كان المسلحون الأوكرانيون يجمعون القوات، يحدث الشيء نفسه بالقرب من محلية بوجاتير، نظرا لموقعها يمكنهم الذهاب نحو زابوروجيا أو جنوب دونيتسك.‏

 

وأكد روجوف، أن القوات الروسية مستعدة لتفعيل محتمل للعدو في هذه الأجزاء من خط الاشتباك، مضيفا: "من جانبنا كل شيء تحت السيطرة، الجميع يتطلع إلى هجوم أوكراني حتى نتمكن من تنظيم هجوم مضاد والتقدم أكثر".‏

وقال روغوف، إن عمليات التفتيش على وحدات الجيش الأوكراني في اتجاه زابوروجيا قد تشير إلى أن أكرانيا تستعد لعمليات قتالية نشطة بالقرب من مدينتي بولوجي وتوكماك في الأسبوع المقبل.‏

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