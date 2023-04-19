ناقدة: المتحدة مهتمة بالأعمال الموجهة للأطفال| شاهد

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي: إن الشركة المتحدة تهتم بالأعمال الموجهة للأطفال بشكل كبير، وهذا ظهر من خلال الأعمال المتعددة التي قدمتها أهمها يحيى وكنوز منذ العام الماضي وذلك يعمل على تصحيح المعلومات الخاطئة سواء بالنسبة للطفل أو حتى الأسرة بشكل كامل.

أضافت علا الشافعي خلال لقائها في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية؛ أن مسلسل يحيى وكنوز أعاد اكتشاف تفاصيل كثيرة خاصة بالفراعنة وتمت صياغته في شخصيات شديدة الجاذبية للأطفال؛ مشيره الى ان الجزء الثاني من يحيى وكنوز اسمه يحيى وكنوز وسر البردية و تدور أحداث المسلسل حول يحيى الباحث مع أصدقائه عن البردية.

أوضحت الناقدة الفنية أن جزء يحيى وكنوز والبردية يضم الكثير من الأحداث الشيقة خلال رحلة البحث؛ منوهة إلى أن الشركة المتحدة أنتجت مسلسل المحمية الذي يوضح علاقة الأطفال بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها.