الفسيخ فيه سم قاتل.. وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بسبب وجبة

رغم كل تحذيرات الأطباء كل عام من تناول الفسيخ الذى قد يؤدي في حالات كثيرة إلى تسمم غذائي، إلا أن هذه الأسرة من محافظة قنا حرصت على تناوله في "شم النسيم"، وتحول الاحتفال باليوم إلى كارثة عقب تناول الأسرة "الفسيخ".

فبعد أن جلس أفراد الأسرة سويا لتناول وجبة الفسيخ احتفالا بشم النسيم، تعرضوا إلى حالة إعياء شديد عقب تناول الفسيخ، الأمر الذى تسبب في وفاة طفل بالأسرة وإصابة 3 من أفراد الأسرة بحالات تسمم، ليتحول الاحتفال إلى حالة من الحزن.

تفاصيل الواقعة

تسبب تناول وجبة ملوحة وفسيخ فى وفاة طفل وإصابة 3 من أفراد أسرته بحالات تسمم، بمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتلقى بلاغ بوفاة طفل وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرته بحالات تسمم غذائى، بنطاق دائرة مركز نجع حمادي.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل باتريك تاوضروس، وإصابة والدته ميرفت ناجى وخاله مايكل ناجى و شقيقته جوستينا تاوضروس.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.