هيفاء وهبى تعلن مشاهدتها فيلم رمسيس باريس مع الجمهور خلال عيد الفطر

ينطلق فيلم رمسيس باريس، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبى فى دور العرض السينمائية ، خلال موسم عيد الفطر 2023، حيث يعد أول الأفلام التى حجزت مكانها فى منافسات الموسم، فيما تستعد بطلة الفيلم هيفاء وهبى للحضور إلى القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة للاحتفال بعرض الفيلم ومشاهدته مع الجمهور فى السينمات.

وشهد الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التى يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس