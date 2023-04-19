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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح قبل اصطحاب الأطفال لصلاة العيد.. خبيرة استشارات نفسية وتربوية توضح

صدى البلد


اتيكيت اصطحاب الأطفال لصلاة العيد 
ساعات قليلة وينتهي افضل ايام الدنيا شهر رمضان الكريم 
ونستقبل عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا باليمن والبركات 
، ينبغي علينا مشاركة اطفالنا في الاستعداد لعيد الفطر المبكر 
وذلك من خلال الحديث مع أطفالنا عن عيد الفطر وأهميتة بالنسبة لنا وكيفية الاحتفال به ،  ولكن ينبغي اذا اردنا اصطحاب اطفالنا معا لصلاة العيد ينبغي ان نأخذ ف الاعتبار بعد الأمور منها : 
يفضل ان يكون سن الاطفال مناسب ليتفهم معني صلاة العيد واحترام الصلاة وعدم الحديث والصراخ والصياح أثناء الصلاة ، التحدث مع اطفالنا عن فضل صلاة العيد وأهميتها وعن اهمية تكبيرات العيد وطريقة التكبير والتهليل بذكر الله في صلاة العيد ،. يفضل عدم اصطحاب عدد كبير من الاطفال حتي تستطيعي رعايتهم في الصلاة ، تهيئة الاطفال لصلاة العيد من خلال لبس العيد الجديد واهمية نظافة الجسم والاستحمام ووضع العطر عند الذهاب للمسجد ، وأهمية الابتسامة في وجوه من نقابلهم في الصلاة وعدم السخرية من أحد  أو التقليل منهم ، وعدم التفاخر بالملابس او التباهي بأي شئ تملكه ، والتأكيد علي أهمية الحافظ علي مكان الصلاة ،  وفي نهاية الأمر لابد من ان نكون قدوه حسنه وجيدة لاطفالنا  حتي نرسغ بداخلهم القيم والمبادي السامية .

الدكتورة وسام منير

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