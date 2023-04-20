تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه.. والكويتية ينخفض مؤشرها العام

البورصة المصرية تغلق على تباين

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس مرتفعا

بورصة قطر تنخفض بنسبة 0.05 %

بورصة المغرب تغلق على تباين



شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 19-4-2023، حيث أغلقت بورصة تونس على ارتفاع و بورصات قطر، و الكويت تغلق على تراجع، بينما أغلقت بورصات مصر، المغرب، و البحرين على تباين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تباين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1.122 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.13% ليبلغ مستوى 17516.04 نقطة، فيما أرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.5% مسجلاً 2991.93 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.56% لينهي التعاملات عند مستوى 4549.74 نقطة.

بورصة المغرب تغلقُ على تباين





أَغْلَقَت البورصة المغربية اليوم على تباين في الأداء، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.1 %، عند 10.466,76 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" سجل مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة تقدمًا بنسبة 0.09 % ليستقر عند 838,98 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.19 % بمجموع 792,41 نقطة، أما مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة فسجل تراجعا بنسبة 0.7 % إلى 847,08 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.06 % بمجموع 9.573,54 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 68 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 544 مليار درهم مغربي.

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01 بالمئة، ليصل عند 8229.87 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 3.4 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 95 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 63 شركة أخرى، واستمرار اسهم 11 شركة على ثبات.

مؤشر بورصة قطر ينخفض بنسبة 0.05 %

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم منخفضاً 4.48 نقاط، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و948.01 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 80 مليونًا و481 ألفًا و594 سهمًا، بقيمة 279 مليونًا و779 ألفًا و538.090 ريال، نتيجة تنفيذ 12832 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,885.11 بارتفاع قدره 1.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 668.00 بانخفاض قدره 1.45 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و119 ألفا و528 سهما بقيمة إجمالية قدرها 469 ألفا و346 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 8ر2 نقطة، ما نسبته 04ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 18ر7123 نقطة .

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر154 مليون سهم، بقيمة 3ر40 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 8996 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 09ر0 في المئة، ما يعادل 9ر4 نقاط، ليغلق عند مستوى 17ر5579 نقطة، من خلال تداول 7ر47 مليون سهم، عبر 2602 صفقة نقدية، بقيمة 8ر4 ملايين دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 4ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 06ر7895 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 07ر0 في المئة، من خلال تداول 14ر107 ملايين سهم، عبر 6394 صفقة، بقيمة 4ر35 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 66ر0 في المئة أو 06ر37 نقطة، ليبلغ مستوى 06ر5599 نقطة، عبر تداول 6ر42 مليون سهم، بقيمة 6ر3 ملايين دينار، نتيجة 2174 صفقة نقدية.

