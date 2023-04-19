بسبب الاشتباكات في السودان .. النار تلتهم مطار الخرطوم | فيديو

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، إن النيران اشتعلت بمطار الخرطوم إثر الاقتتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان الكثيف بسبب التهام النيران لمطار الخرطوم.

ويشهد السودان في الوقت الحالي، توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

وبسبب تصاعد التوترات، أعلنت مصر للطيران، أنه نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بدولة السودان الشقيق، توقف رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر.

وبعد الصراعات والتطورات الأخيرة التي تشهدها السودان، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن الوضع في السودان مقلق للغاية، مشيرا إلى أن حوالي 277 شخصا قد قتلوا في الأحداث الجارية وأصيب 2600 آخرين.