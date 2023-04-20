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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة عم ربيع بـ تحت الوصاية.. وزواج أمير كرارة ومي عز الدين في سوق الكانتو

سوق الكانتو
سوق الكانتو

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

محمد أمام يروج لفيلمه "أبو نسب" بصورة جديدة| شاهد

روج الفنان محمد عادل أمام لفيلمه الجديد “ابو نسب” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

الأجهر الحلقة 28 .. أحمد صفوت وأهل الحارة يستقبلون عمرو سعد وعروسته الجديدة

عرضت مساء اليوم الحلقة 28 من مسلسل الأجهر والتى شهدت عدد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وشهدت الحلقة احتفال أحمد صفوت وأشقاء عمرو سعد بزوجته الجديدة، التي حضرت إلى الحارة برفقة أحمد مجدي.

سوق الكانتو الحلقة 28| زواج أمير كرارة ومي عز الدين

شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من المشاهد المشوقة، حيث تزوج أمير كرارة، من مي عز الدين، بعد قصة حبهما والعقبات التي واجهتهم خلال الحلقات الماضية.


تحت الوصاية الحلقة 13| وفاة عم ربيع

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة حيث اكتشف صالح “دياب” مكان المركب وجاء ومعه بلطجية ليسيطروا على المركب.

غاب الكل وحضر فنان وحيد .. عزاء حما المطربة أمينة | شاهد

أقيم منذ قليل عزاء والد زوج المطربة أمينة بمسجد الحامدية الشاذلية بالعجوزة، وسط غياب نجوم الفن ، حيث لم يحضر العزاء سوى الفنان سعد الصغير.

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