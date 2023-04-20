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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم: خالد صالح نصحني بتطوير موهبتي

صدى البلد

كشف الفنان أحمد فهيم عن نصائح خاله الراحل خالد صالح، مؤكدا في تصريحات ل"صدى البلد ان له العديد من النصائح له.

وقال:"كان دائما يقول لى، " متعملش حاجة أنت مش قدها"، وينصحني أعمل على موهبتي وأطورها، وألا أخذ السلم مرة واحدة، وطوال الأعوام الماضية كنت أتعلم من كل الأدوار التى أعملها.

وكان قد الفنان أحمد فهيم عن رأيه في الفنان محمد رمضان بعد العمل معه في مسلسل جعفر العمدة.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": محمد رمضان فنان موهوب ، ويحب عمله ويخلص له، ويحرص دائما على أن يظهر أدوار كل من حوله ويحب كل من يعملون معه ويفرح لنجاحهم.

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الفنان أحمد فهيم عن كواليس تصويره لمشهده اعترافه لمى كساب زوجه محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بأن ابنها مازال على قيد الحياة، والذي تصدر به تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال:" انا سعيد بردود الفعل على هذا المشهد وبذلنا في مجهود كبير، وقد يبدو للناس أن الموقف كوميدي لكنها كوميديا سوداء تجعلك تبكي وتضحك في نفس اللحظة كما أن شخصية سيد ليست سهلة وأرهقتني".

الفنان أحمد فهيم عن كواليس تحضيره لشخصية سيد في مسلسل جعفر العمدة والتي تلقى عليها إشادات كبيرة.

وقال في تصريحات، لـ"صدى البلد": اعتمدت على السيناريو في تحضيري للشخصية، فالمخرج محمد سامي كتب التفاصيل بشكل دقيق، بجانب جلسات العمل التي عقدناها، ووضعنا التفاصيل الخاصة من ملابس وطريقة مشي وأسلوب كلام ولزمات فنية.

محمد رمضان طريق محمد سامى الفنان محمد رمضان المخرج محمد سامي زوجة محمد رمضان الفنان أحمد فهيم مسلسل جعفر العمدة

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