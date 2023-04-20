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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أبطال وصناع يوم ١٣ يحتفلون بإطلاق الفيلم بالسينمات

صدى البلد

يحتفل أبطال وصناع فيلم "يوم ١٣" بالعرض الخاص للعمل اليوم قبل طرحه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

 

ومن المنتظر عرض فيلم يوم 13 في عيد الفطر هو أول فيلم روائي عربي يُعرض بالكامل بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لمتكن في الحسبان.

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ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

هيفاء وهبي محمد رمضان أروى جودة عيد الفطر دينا الشربيني شريف منير

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