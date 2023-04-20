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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشفى الجامعي ببنها تنجح فى إنقاذ حياة طفلة ابتلعت خرزة لعبة وأغلقت القصبة الهوائية

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، ابتلعت "خرزة" لعبة أطفال، عن طريق الخطأ حيث نزلت للقصبة الهوائية وأدي لانسداد مجري التنفس.


وأوضحت المستشفي أنه تمكن فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، ابتلعت "خرزة" لعبة أطفال عن طريق الخطأ حيث نزلت للقصبة الهوائية وأدي لانسداد مجري التنفس.

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وكشفت المستشفي أنه بمناسبة العيد ولعب الأطفال، تم استخراج "خرزة شخشيخة أطفال"، من القصبة الهوائية للطفلة، حيث كانت تلعب بشخشيخة أطفال ففتحتها وبلعت إحدى الخرز عن طريق الخطأ، فنزلت للقصبة الهوائية وأدي لانسداد مجري التنفس.


وتابعت المستشفى أنه أجرى الجراحة الدكتورة دينا عفيفي مدرس جراحة القلب والصدر بالمستشفى والطبيب المقيم مصطفي محمود وطاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب.

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القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها محافظ القليوبية جامعة بنها

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