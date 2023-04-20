هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

تداولت آراء أمس الاربعاء، علي مستوي العالم العربي والإسلامي بمواقع التواصل تفيد بأن عيد الفطر المبارك إحتمال أن يكون يوم السبت المقبل وليس الجمعة.

وذلك دون الاستناد إلي أى جهة فلكية في أى دولة ولكن طبقا لعدد أيام شهر رمضان المبارك.

ولكن المملكة العربية تحسم جدل موعد أول أيام عيد الفطر في السعودية من خلال تحديده بناءً على رؤية هلال شهر شوال، بعد أن تتم رؤيته في السماء بعد غروب شمس اليوم الـ 29 من شهر رمضان المبارك.

وإذا تم رؤية هلال شهر شوال يعلن عن بداية العيد في اليوم التالي، وإذا لم يتم رؤيته يتم استكمال الثلاثين من رمضان ويعلن عن العيد بعد ذلك، ويكون حينها عيد الفطر يوم السبت.

وكالعادة تعلن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة اليوم الخميس في السعودية موعد أول أيام عيد الفطر بعد رصد هلال شهر شوال.



ويحدث ذلك بواسطة لجان الاستطلاع التي ترصد الهلال بعد غروب شمس اليوم ال29 من شهر رمضان.