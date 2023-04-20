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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القليوبية: تجهيز 11 موقعا لتوريد محصول القمح من المزارعين.. صور

صوامع القمح
صوامع القمح

أكد عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية إنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

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وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهي "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية" ، موضحا أنه سيتم البدء في استلام القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، يوم الأحد المقبل وستكون البداية بصوامع بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.


واضاف أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.

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القليوبية التجارة الداخلية وزارة التموين الامن الغذائي وكيل وزارة التموين

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