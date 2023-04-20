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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوزع هدايا ومعايدات عيد الفطر والألعاب الترفيهية على الأطفال

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع هدايا ومعايدات عيد الفطر على الأطفال

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإدخال الفرحة والبهجة على الأطفال من ذوى الهمم والأيتام والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توزيع هدايا ومعايدات عيد الفطر المبارك، وأيضاً الألعاب الترفيهية ، بجانب قيامه بتسليم قسائم مالية للسيدات الغارمات اللاتى تعرضن لصدور أحكام قضائية بالحبس بعد حصولهم على قروض من جمعيات وأفراد ومؤسسات خيرية ، لعدم قدرتهن على السداد ، وخاصة أنهن لا يخضعن لمنظومة التسديد للغارمات التى تشترط أن تكون البنوك هى جهة الإقراض .

وأثناء قيام اللواء أشرف عطية بذلك بحضور الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع، ومسئولى مؤسسات ثواب، والتوفيق وأبو الدهب أكد المحافظ على الدور الحيوى الذى تقوم به مبادرة " الناس لبعضهم " والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020 .

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إدخال الفرحة والبهجة 

ولفت المحافظ إلى أهمية تقديم الدعم المادى والمعنوى للفئات الأكثر احتياجاً لإدخال الفرحة عليهم، مع العمل على تحسين الظروف المعيشية والأسرية لهم بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه مبادرة الناس لبعضهم قامت ببحث 10 حالات غارمات بإجمالى مبالغ مالية قدرها 127 ألف جنيه لسداد مديونية أفراد وجمعيات ، موضحاً بأن المبادرة بصدد تنفيذ أعمال سقف 30 منزلا بمختلف القرى والنجوع بدعم مالى قدره 217 ألف جنيه بجهود ذاتية من أهل الخير، وسيتم تنفيذها مرحليا.

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جهود متنوعة

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد موقع الكسر بمنطقة كيما غرب للوقوف ميدانياً على الجهود المبذولة لإصلاح خط مياه الشرب الرئيسى قطر 700 مللى GRP ، والمغذى لحى الصداقة الجديدة وذلك عقب وقوع كسر مفاجئ .

وشدد المحافظ على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب ، مع مواصلة الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية بواقع 4 سيارات لتلبية إحتياجات أهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وأيضاً مستشفى أسوان التخصصى العام ، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإصلاح 

وخلال تفقده لموقع الكسر بحضور العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وقيادات الشركة ، فضلاً عن العاملين وفرق الصيانة ، بجانب نواب رئيس مدينة أسوان ، ومدير المتابعة الميدانية .

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