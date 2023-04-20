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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

صدى البلد

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال عيد الفطر مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر شوال بعد قليل اليوم الخميس 20 أبريل.

 

رؤية هلال عيد الفطر

تحري رؤية هلال عيد الفطر من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائما ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير حيث أن مفتاح نهاية شهر رمضان الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يصلون صلاة التراويح اليوم أم أنها قد انتهت وانتهي معها شهر الصوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

 

شاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر

ويشاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر مع غروب شمس اليوم مع مواعيد صلاة المغرب، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية بعمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

 

بث مباشر رؤية هلال رمضان عبر هذا الرابط

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر شوال 1444 الآن، هلال عيد الفطر 2023، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال العيد، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

 

عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت

ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت، حيث يصطف المصريون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة وسماع بيان دار الإفتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

 

ويأتى استطلاع هلال عيد الفطر 2023 بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2023، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومواعيد انتهاء شهر رمضان الكريم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

 

وأكد الدكتور محمد صميدة مسؤول وحدة الهلال والحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك 7 لجان موزعة على مختلف جهات الجمهورية سوف تقوم برصد هلال شهر شوال اليوم، مشيراً إلي أن استطلاع هلال عيد الفطر 2023، يتم بوجود لجنة من أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول ايام عيد الفطر 2023 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

 

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال عيد الفطر في مصر

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية واستطلاع أهلة الشهور لمعرفة بدايتها، هو أن منهج دار الإفتاء المصرية يتمثل فى عدة خطوات وهى أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة، حتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

 

كما أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة بمصر فى طولها وعرضها، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

 

وأوضح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.

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