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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تواصل حربها ضد الهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

نجحت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 229 مجتازا، من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم.

وذكرت الادارة العامة للحرس الوطني في بيات لها  أنّ الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، تمكّنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 165 مجتازا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

فيما لفتت  إلى أنّ وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، تمكّنت من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 64 مجتازا، من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم و4 من أصول عربية وأجنبية.

كما تصدت  وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قربة ونابل  ل 11 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأضافت أنّه تمّ أيضا حجز سيارة محل سرقة ومحركات بحرية وسترات نجاة ومضخة هواء وكمية من المحروقات ومبلغ مالي من العملة الأجنبية لديهم.

وبينت أنّه تمّ اتخاذ ما يتعيّن في شأن هؤلاء الأشخاص من إجراءات، بإذن من النيابة العمومية، إثر استشارتها.

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