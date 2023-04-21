عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..العرض الخاص لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان.. والقبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات في حرب

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بالصور.. بدء العرض الخاص لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" الذي ينافس في عيد الفطر المبارك، والذي اقيم في احدى المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.



مسلسل حرب الحلقة 9.. القبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حرب قيام الضابط عمر من القبض على زوجة الظافر الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وذلك بعد استقطاب والدتها لها للعثور على مكانها.

 

مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة.. تأريخ كلمة السيسي في ثورة 30 يونيو

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة، تأريخا، لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثورة الشعب المصري 30 يونيو 2013، التي ألقاها وقتها، حيث كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.


عملة نادرة الحلقة 29.. عبد الجبار يحبس أنس ونادرة تقرر مواجهته

شهدت الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

 

رشا مهدي: فخورة بالمشاركة في الملحمة الوطنية الكتيبة 101

أعربت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها بالمشاركة خلال موسم رمضان 2023 في مسلسل بحجم "الكتيبة 101" للمخرج محمد سلامة، يضم عديد من العناصر المميزة أمام وخلف الكاميرات.

محمد رمضان نيللي كريم محمد سلام احمد السقا الفنانة نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

يسبب زلزالا أعنف 30 مرة| اكتشاف تسرب تحت المحيط الهادئ نتيجة ثقب في الأرض.. تفاصيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان..لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

ترشيحاتنا

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات SUV جديدة في مصر| صور

«سري للغاية» .. وثيقة أمريكية تفضح تخطيط أوكرانيا لاستهداف القوات الروسية في سوريا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

وحش سداسي العجلات بونكر كانون سايبر.. أقوى بيك أب جديدة| صور

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

أخبار التعليم| من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات.. وتعليمات عاجلة للإدارات بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

مسلسل ستهم الحلقة 29.. سرقة رماح وروجينا تحصل على حقها

دون مجهود.. ازاي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتهيئ المعدة بعد الصيام

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

فيديو

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ