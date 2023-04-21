أخبار الفن..العرض الخاص لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان.. والقبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات في حرب

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بالصور.. بدء العرض الخاص لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" الذي ينافس في عيد الفطر المبارك، والذي اقيم في احدى المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.





مسلسل حرب الحلقة 9.. القبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حرب قيام الضابط عمر من القبض على زوجة الظافر الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وذلك بعد استقطاب والدتها لها للعثور على مكانها.

مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة.. تأريخ كلمة السيسي في ثورة 30 يونيو

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة، تأريخا، لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثورة الشعب المصري 30 يونيو 2013، التي ألقاها وقتها، حيث كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.



عملة نادرة الحلقة 29.. عبد الجبار يحبس أنس ونادرة تقرر مواجهته

شهدت الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

رشا مهدي: فخورة بالمشاركة في الملحمة الوطنية الكتيبة 101

أعربت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها بالمشاركة خلال موسم رمضان 2023 في مسلسل بحجم "الكتيبة 101" للمخرج محمد سلامة، يضم عديد من العناصر المميزة أمام وخلف الكاميرات.