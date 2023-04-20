محافظ دمياط تناشد تجار السمك بعدم المغالاة في الأسعار

تحولت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، داخل سوق السمك، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتفقد الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة بشارع فكرى زاهر وسوق السمك بمدينة دمياط.

حيث حرصت المحافظ على التواصل مع البائعين، وتابعت موقف توافر السلع والإعلان عن أسعارها أمام المواطنين، كما ناشدت التجار بعدم المغالاة فى الأسعار واطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم توجيه مديريات التموين والصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بإطلاق حملات مشتركة للتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.